На Украине предъявили обвинение тернопольскому стрелку

НП Украины предъявила обвинения стрелку из Тернополя, ему грозит пожизненное

Национальная полиция (НП) Украины предъявила обвинения мужчине, который устроил стрельбу из автомата в Тернополе с шестью пострадавшими. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователи полиции Тернопольщины объявили подозрение мужчине, который устроил стрельбу по людям», — говорится в публикации.

Отмечается, что стрелку предъявлено обвинение по первому пункту второй части статьи 115 Уголовного кодекса Украины, по которому ему грозит пожизненное заключение.

Стрельба в Тернополе произошла 15 августа. Тогда мужчина, одетый в украинскую военную форму, расстрелял двух человек из автомата и ранил еще четверых.