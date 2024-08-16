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09:58, 16 августа 2024Бывший СССР

На Украине признали успех Российской армии на купянском направлении

Deep State: ВС России продвинулись в направлении реки Оскол под Купянском

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России серьезно продвинулись в направлении реки Оскол под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает украинский аналитический проект Deep State.

Как видно на карте, продвижение российских войск стало заметно в районе села Песчаного. От него до реки Оскол остается всего около семи километров, признал проект.

Ранее глава российской военной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют сил для того, чтобы отбить занятые российскими войсками поселки в Харьковской области. По его словам, ситуация на купянском направлении не изменилась и все поселки, которые ранее перешли под контроль России, сейчас удерживаются.

После этого Ганчев также сообщал, что под Купянск прибыл украинский элитный батальон ударных беспилотников «Птахи Мадяра». В июне сообщалось, что российские военные поразили операторов дронов из этого подразделения.

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      Александр Курбатов
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