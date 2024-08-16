Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 16 августа 2024Силовые структуры

Настоятелю Московского центра Дзэн продлили арест по делу о фейках об армии

В Москве суд продлил арест настоятелю столичного центра Дзэн по делу о фейках

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Преображенский суд Москвы продлил арест настоятелю религиозного объединения Московский центр Дзэн Илье Васильеву, который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Васильев будет под стражей еще два месяца, до 20 октября.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») УК России. По версии следствия, Васильев разместил публикацию, дискредитирующую армию, на администрируемом им профиле в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Другие подробности дела не сообщаются.

Об аресте настоятеля стало известно 22 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ разрушили мост в Курской области с помощью американского оружия

      В глобальном потеплении увидели угрозу для рыб

      52-летнюю телеведущую обругали за обилие фильтров на снимке в бикини

      Стало известно о попытках ВСУ разрушить еще один мост в Курской области

      Фермеры в Молдавии поставили Санду ультиматум

      Названа разница в цене между вторичкой и новостройками в России

      100-летняя женщина назвала алкогольный секрет долголетия

      Россиянам назвали способы восстановить режим питания и сна после отпуска

      После гибели в Курской области сотрудников Народного фронта возбудили дело

      UniCredit усомнился в праве ЕЦБ ограничивать бизнес банка в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше