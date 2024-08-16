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16:34, 16 августа 2024Наука и техника

Названы особенности построенного для ВДВ «Завета-Д»

«Ростех»: комплекс «Завет-Д» позволит ВДВ поражать цели за шесть секунд

Фото: 56-я Параллель / YouTube

Комплекс управления артиллерией «Завет-Д», который создали для Воздушно-десантных войск (ВДВ), позволит артиллеристам поражать неподвижные цели за шесть секунд. Особенности комплекса назвали в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Завет-Д» обеспечивает подготовку артиллерийских подразделений к десантированию и бою, а в ходе боестолкновения комплекс управляет огнем орудий. Отмечается, что автоматизация позволяет повысить скорость и эффективность командования.

«С командно-наблюдательной машины "Завета-Д" планирование боевых действий в артиллерийском дивизионе занимает всего от 7 до 12 минут, поражение неподвижных целей — от 6 до 10 секунд, а занятие неподготовленной позиции сходу — не более 3 минут. Комплекс позволяет отразить одновременную атаку со стороны 20 целей», — говорится в сообщении.

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Гендиректор НПП «Рубин» Алексей Данилов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации, отметил, что «Завет-Д» автоматизирует работу командно-наблюдательного пункта, управление действиями артиллерийского дивизиона и минометной батареи ВДВ, а также оптико-электронную разведку. Изделие оснащено средствами автоматизации, связи и передачи данных, а также оборудованием для разведки, наблюдения, топопривязки и навигации.

Образцы рабочих мест «Завета-Д» впервые представили в ходе форума «Армия-2024». Базовый комплект состоит из командно-наблюдательной и командно-штабной машин, выносного командно-наблюдательного пункта, двух переносных программно-технических комплексов, технологического комплекса и унифицированного комплекса программно-технических средств управления.

В июне стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил Минобороны России партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А».

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      Даниил Иринин
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