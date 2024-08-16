Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:07, 16 августа 2024Силовые структуры

Немецкую организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Депутаты мирной России

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны неправительственной организации «Депутаты мирной России» из ФРГ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры установили, что ее создатели из числа бывших муниципальных парламентариев были резидентами с немецкой «пропиской» и сбежали за границу после начала специальной военной операции.

В ведомстве отметили, что «Депутаты мирной России» предпринимает попытки открыть свои представительства в европейских странах на деньги западных кураторов из разведки, привлекая находящихся там граждан, признанных в России иностранными агентами, и других беглецов, называющих себя якобы борцами за свободу России.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о больших потерях ВСУ при атаке на Белгородскую область. Что помешало украинским солдатам?

      Россиян предупредили об изменении расчета оплаты сверхурочной работы

      Немецкую организацию признали нежелательной в России

      В России беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на частный сектор

      Девушка проснулась с неожиданным предметом в постели и получила совет обратиться к врачу

      Обвиняемая по делу о фейках о Российской армии педиатр пыталась сбежать

      Момент взрыва на месте крушения Ту-22М3 в Иркутской области попал на видео

      В Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной за 20 лет

      В Курской области уничтожили группу украинских штурмовиков в стрелковом бою

      Осужденный в России за госизмену рассказал о вербовке украинской спецслужбой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше