В Донецке призвали Путина «забрать всю Украину» после удара по ТЦ

Shot: дончанин призвал Путина забрать всю Украину после удара по «Галактике»

Житель Донецка после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке призвал президента России Владимира Путина «забрать всю Украину». Видеозапись публикует Telegram-канал Shot.

«Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили. Твари! Падлы! Украину нужно всю забрать и каждого прочистить!» — эмоционально высказался мужчина.

Местный житель также заявил, что в цивилизованном государстве такого происходить не должно.

Ранее ВСУ ударили по торговому центру «Галактика» в Донецке. В здании начался пожар, площадь которого составляет 10 тысяч квадратных метров, в момент атаки в нем находились 100 человек.