Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:01, 16 августа 2024Бывший СССР

В Донецке призвали Путина «забрать всю Украину» после удара по ТЦ

Shot: дончанин призвал Путина забрать всю Украину после удара по «Галактике»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Житель Донецка после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке призвал президента России Владимира Путина «забрать всю Украину». Видеозапись публикует Telegram-канал Shot.

«Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили. Твари! Падлы! Украину нужно всю забрать и каждого прочистить!» — эмоционально высказался мужчина.

Местный житель также заявил, что в цивилизованном государстве такого происходить не должно.

Ранее ВСУ ударили по торговому центру «Галактика» в Донецке. В здании начался пожар, площадь которого составляет 10 тысяч квадратных метров, в момент атаки в нем находились 100 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ разрушили мост в Курской области с помощью американского оружия

      В глобальном потеплении увидели угрозу для рыб

      52-летнюю телеведущую обругали за обилие фильтров на снимке в бикини

      Стало известно о попытках ВСУ разрушить еще один мост в Курской области

      Фермеры в Молдавии поставили Санду ультиматум

      Названа разница в цене между вторичкой и новостройками в России

      100-летняя женщина назвала алкогольный секрет долголетия

      Россиянам назвали способы восстановить режим питания и сна после отпуска

      После гибели в Курской области сотрудников Народного фронта возбудили дело

      UniCredit усомнился в праве ЕЦБ ограничивать бизнес банка в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше