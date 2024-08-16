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12:23, 16 августа 2024Бывший СССР

Названы последствия атаки под Курском для восточного фронта ВСУ

Полковник Матвийчук: ВСУ вынуждены расходовать резервы техники под Курском

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / АР

Нападение на Курск чревато серьезными потерями для Вооруженных сил Украины (ВСУ), предупредил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что Украина вынуждена слишком активно расходовать созданные запасы техники и вооружений.

«Вчера пришла информация о взятии нашими военными под контроль поселка Иваново, на южно-донецком направлении мы перерезаем пути снабжения, начинаем угрожать Краматорской агломерации. Также ведутся боевые действия на херсонском направлении, мы не даем возможности высадиться десанту. Почти взят под контроль Волчанск, бои ведутся в центре города. Ситуация на этом направлении только усугубляется потерями, которые несут ВСУ», — сказал полковник.

По словам Матвийчука, с помощью НАТО Украине удалось создать достаточно серьезные запасы техники и вооружений, но сейчас они активно расходуются под Курском, что может привести к дефициту у ВСУ.

«Распространение наступления противника вглубь Курской области приостановлено, противника заставили перейти к обороне. Мы также перенесли боевые действия в его тыл, наносим удары по городу Сумы, уничтожаем резервы, системы логистики этой группировки», — добавил военный.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что после атаки на Курскую область Киев столкнулся с дилеммой из-за нехватки войск и военной техники на восточном фронте. При этом журналисты отмечают, что бойцы украинской армии с трудом сдерживают наступление ВС России.

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