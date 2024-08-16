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00:56, 16 августа 2024Россия

Патрушев заявил о планах Запада лишить Россию выхода в Балтийское море

Патрушев: РФ с помощью Швеции и Финляндии хотят лишить выхода в Балтийское море
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Запад хочет лишить РФ выхода к Балтийскому морю с помощью Швеции и Финляндии. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО — Швецию и Финляндию», — объяснил Патрушев.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс длительное время наращивает свое присутствие в мировом океане, в том числе в прилегающих к берегам России акваториях.

Ранее Пентагон опубликовал документ, в котором отмечается, что крупные геополитические изменения, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике.

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      Евгений Силаев
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