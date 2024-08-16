Патрушев заявил о планах Запада лишить Россию выхода в Балтийское море

Запад хочет лишить РФ выхода к Балтийскому морю с помощью Швеции и Финляндии. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Известиям».
«Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО — Швецию и Финляндию», — объяснил Патрушев.
Он подчеркнул, что Североатлантический альянс длительное время наращивает свое присутствие в мировом океане, в том числе в прилегающих к берегам России акваториях.
Ранее Пентагон опубликовал документ, в котором отмечается, что крупные геополитические изменения, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике.