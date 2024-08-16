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16:53, 16 августа 2024Силовые структуры

Экс-начальника одного из отделов регионального ПФР осудили за миллионный ущерб бюджету

В Ставропольском крае осудили главу отдела ПФР за ущерб бюджету в 1,8 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ставропольском крае суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима бывшего начальника управления информационных технологий отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по краю, который совместно с двумя предпринимателям нанес миллионный ущерб бюджету.

Одного из бизнесменов приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Второй предприниматель объявлен в международный розыск. В зависимости от степени и роли каждого они признаны виновными по статьям 291 («Дача взятки»), 290 («Получение взятки») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, в марте 2020 года отделение ПФР проводило электронный аукцион на поставку картриджей для принтеров. Два предпринимателя предложили осужденному придать видимость конкурентной борьбы, самим подав заявки на участие, одна из которых изначально была направлена с несоответствием требованиям аукциона. Таким образом они создали условия для победы одного из бизнесменов. В результате контракт заключили по завышенной стоимости. Действия фигурантов нанесли бюджету ущерб в 1,8 миллиона рублей. В том же году глава отдела получил взятку в 65 тысяч рублей от другого предпринимателя.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил бывших начальников департаментов ПФР Евгения Никитина, Александра Руднева, Евгения Турчака, Рубена Энфиаджяна и Константина Янкина к срокам от 11 до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также каждый из них должен выплатить штраф в 190 миллионов рублей — сумма взятки.

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      Варвара Митина
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