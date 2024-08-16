Посол России призвал Армению к честности при осмыслении истории

Посол Копыркин России призвал Армению к честности при осмыслении истории

Тема скандальных формулировок об «аннексии Россией Восточной Армении» в учебниках истории для армянских школьников действительно заслуживает обсуждения. Об этом заявил посол РФ в республике Сергей Копыркин, передает «Sputnik Армения».

Он отметил, что пока не успел обсудить ее с армянским профильным ведомством, призвав при этом к честности и избеганию конъюнктурных соображений при осмыслении истории.

Ранее в российском МИД отреагировали на «крайне сомнительное содержание учебника по истории для восьмых классов армянских школ». В ведомстве заявили, что интерпретация заключенного в 1828 году Туркманчайского мира как аннексии Восточной Армении искажает роль России и является «беззастенчивой попыткой переписать нашу общую историю».