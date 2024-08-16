Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 16 августа 2024Бывший СССР

Посол России призвал Армению к честности при осмыслении истории

Посол Копыркин России призвал Армению к честности при осмыслении истории
Сергей Копыркин

Сергей Копыркин. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Тема скандальных формулировок об «аннексии Россией Восточной Армении» в учебниках истории для армянских школьников действительно заслуживает обсуждения. Об этом заявил посол РФ в республике Сергей Копыркин, передает «Sputnik Армения».

Он отметил, что пока не успел обсудить ее с армянским профильным ведомством, призвав при этом к честности и избеганию конъюнктурных соображений при осмыслении истории.

Ранее в российском МИД отреагировали на «крайне сомнительное содержание учебника по истории для восьмых классов армянских школ». В ведомстве заявили, что интерпретация заключенного в 1828 году Туркманчайского мира как аннексии Восточной Армении искажает роль России и является «беззастенчивой попыткой переписать нашу общую историю».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

      Полковник назвал главное изменение в боях с Украиной за два года

      Российский банк обязали списать кредит вдове бойца СВО

      Жители российского региона застряли в лифтах и электричках из-за отключения электричества

      Посол России призвал Армению к честности при осмыслении истории

      Помощник Мэттью Перри сделал признание по делу о смерти актера

      В российском регионе депутат попал в реанимацию после ДТП на встречной полосе

      Датский теннисист потерял сознание во время матча на турнире ATP

      Курортный город в Крыму остался без света

      Арестованный по делу комбрига ВДВ подполковник Фролов попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше