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14:42, 16 августа 2024Путешествия

Появились подробности похищения и группового изнасилования туристки в Пакистане

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Похищенная и изнасилованная в Пакистане бельгийская туристка въехала в страну без документов, данных о пересечении ею границы нет. Подробности случившегося появились у The Sun.

По данным издания, жители Исламабада нашли 28-летнюю женщину связанной на улице. Она утверждала, что приехала как туристка из Бельгии, однако в ходе расследования полицейские заподозрили ее во лжи. Предполагается, что пострадавшая вовсе не является иностранкой.

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Сейчас в доме одного из подозреваемых проходят обыски.

Об инциденте стало известно 15 августа. Женщину силой удерживали и насиловали в течение пяти дней неизвестные нападавшие. Потерпевшая обратилась в полицию, ее доставили в больницу для экспертизы. Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых, однако он утверждает, что бельгийка психически нездорова.

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      Марк Успенский
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