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11:21, 16 августа 2024Мир

Президент Эквадора обвинил своего вице-президента в предательстве

Президент Эквадора Нобоа обвинил своего вице-президента Абад в предательстве
Даниэль Нобоа

Даниэль Нобоа. Фото: Santiago Arcos / Reuters

Президент Эквадора Даниэль Нобоа обвинил своего вице-президента Веронику Абад в предательстве, так как она обвинила его в политическом насилии. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Она хочет отстранить президента республики от власти, чтобы самой занять этот пост. Если оставались какие-то сомнения насчет ее намерений, то сегодня маска наконец-то спала. И не только это — стоящие за этой жалобой люди хотят, чтобы я не участвовал в избирательной кампании», — написал глава государства.

Таким образом, Нобоа обвинил Абад в желании помешать ему участвовать в президентских выборах 2025 года. По его словам, она представляет ту часть страны, которая выступает против его реформ.

7 января в Эквадоре из тюрьмы совершил побег главарь преступной группировки «Лос-Чонерос» Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито. После этого в нескольких тюрьмах страны начались бунты. На следующий день пришедший в 2023 году к власти президент Даниэль Нобоа ввел чрезвычайное положение и комендантский час. Решение президента вызвало эскалацию насилия со стороны преступных группировок.

После прокатившейся волны насилия Нобоа объявил курс реформ и заявил о планах участвовать в выборах 2025 года, чтобы улучшить ситуацию внутри страны. Данные факты осложнили его отношения с вице-президентом Абад, с которой у него возник конфликт практически с момента прихода к власти. Политики придерживаются разных взглядов по многим вопросам и часто критикуют друг друга.

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      Максим Габриелян
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