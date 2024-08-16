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16:26, 16 августа 2024Экономика

Раскрыта схема вовлечения детей в мошенничество с банковскими картами

Эксперт Бийчук: мошенники используют детей для обналичивания украденных денег

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Добытые с помощью мошеннических звонков деньги обналичивают, используя преступные схемы, в которые вовлекаются дети. Об этом заявил эксперт по безопасности, директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, подростков заманивают рекламными объявлениями, которые обещают хорошее вознаграждение за несложную работу. Тем, кто откликнулся, предлагается прислать данные их банковской карты, на которую будут приходить деньги. После их надо будет перевести на указанные счета. Ребенку обещают процент от суммы в виде вознаграждения.

Иногда у подростка требуют доступ к его банковскому приложению, дабы проводить транзакции через его карту вообще без ведома ее владельца.

Ранее правозащитники из Общероссийского народного фронта призвали Банк России упростить механизм выплаты компенсации пострадавшим от действий банковских мошенников.

В свою очередь, куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова посоветовала россиянам завести отдельную карту для платежей в интернете и напомнила, что мошенники могут выпустить карту от имени потенциальной жертвы.

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