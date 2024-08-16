В России призвали ЦБ упростить механизм компенсации жертвам мошенников

«Известия»: в РФ призвали ЦБ выдавать сведения о подозрительных счетах без суда

Правозащитники из Общероссийского народного фронта (ОНФ) призвали Центробанк (ЦБ) помочь жертвам финансовых мошенников, упростив механизм выплаты компенсации пострадавшим. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо в адрес регулятора.

В обращении, в частности, указывается, что по нынешнему закону о возмещении денежных средств пострадавшим в результате обмана мошенников жертва в случае спорной ситуации с банком не сможет уточнить у сотрудников ЦБ, находится ли счет, на который были отправлены деньги, в базе подозрительных.

Согласно действующим положениям российского законодательства, подчеркнули правозащитники, при подобной ситуации у гражданина остается единственный способ добиться компенсации — обращаться в суд. Вместо этого в ОНФ призвали ЦБ выдавать необходимые жертвам сведения при наличии у пострадавшего талона о подаче заявления в полицию и выписки по запрашиваемому счету. В организации уверены, что подобные изменения значительно упростят потерпевшим процедуру выдачи компенсации.

Ранее ЦБ обязал российские финансовые организации блокировать денежные переводы, если перед совершением операции клиент получал подозрительные звонки или СМС-сообщения. Подобным способом, как уточнили в регуляторе, банки должны будут действовать в случае выявления продолжительных телефонных разговоров клиента перед подозрительной транзакцией. Требования вступили в силу с 25 июля.