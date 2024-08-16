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12:56, 16 августа 2024Экономика

В России призвали ЦБ упростить механизм компенсации жертвам мошенников

«Известия»: в РФ призвали ЦБ выдавать сведения о подозрительных счетах без суда

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правозащитники из Общероссийского народного фронта (ОНФ) призвали Центробанк (ЦБ) помочь жертвам финансовых мошенников, упростив механизм выплаты компенсации пострадавшим. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо в адрес регулятора.

В обращении, в частности, указывается, что по нынешнему закону о возмещении денежных средств пострадавшим в результате обмана мошенников жертва в случае спорной ситуации с банком не сможет уточнить у сотрудников ЦБ, находится ли счет, на который были отправлены деньги, в базе подозрительных.

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Согласно действующим положениям российского законодательства, подчеркнули правозащитники, при подобной ситуации у гражданина остается единственный способ добиться компенсации — обращаться в суд. Вместо этого в ОНФ призвали ЦБ выдавать необходимые жертвам сведения при наличии у пострадавшего талона о подаче заявления в полицию и выписки по запрашиваемому счету. В организации уверены, что подобные изменения значительно упростят потерпевшим процедуру выдачи компенсации.

Ранее ЦБ обязал российские финансовые организации блокировать денежные переводы, если перед совершением операции клиент получал подозрительные звонки или СМС-сообщения. Подобным способом, как уточнили в регуляторе, банки должны будут действовать в случае выявления продолжительных телефонных разговоров клиента перед подозрительной транзакцией. Требования вступили в силу с 25 июля.

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      Анатолий Акулов
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