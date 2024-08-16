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18:26, 16 августа 2024Экономика

Названа разница в цене между вторичкой и новостройками в России

Риелтор Таловская: цена между вторичкой и новостройкой отличается на 3 миллиона

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На сегодняшний день разница между вторичной недвижимостью и квартирой в новостройке может достигать от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, сообщила в беседе с «Лентой.ру» риелтор Марина Таловская.

«Что я понимаю под вторичной недвижимостью — это квартира, купленная в период, когда можно было с котлована купить однушку по цене 1,8 миллиона рублей. Это можно было сделать в период до марта 2021 года в южных регионах, по Московской области цена покупки составляла примерно до 4,8 миллиона рублей, по Ленинградской области — примерно до 4 миллионов рублей. Затем был очень резкий скачок цен, где-то плюс 30 процентов и выше», — пояснила эксперт.

Подобная разница, скорее, является плюсом для покупателей, считает она. Дело в том, что при переплате за вторичку, у них отсутствует риск срыва сроков сдачи комплекса. Кроме того, они сразу на месте могут посмотреть планировочные решения, оценить качество стройки, и после сделки, не теряя времени, приступать к ремонту, заселяться и жить, отметила Таловская. Еще одно преимущество, по ее словам — возможность сэкономить на арендных платежах, которые бы предстояло платить при покупке в строящемся доме.

Ранее стало известно, что долгосрочная аренда квартир в Москве в июле подорожала на 4-5 процентов из-за резкого роста спроса. Минимальная сумма, за которую можно снять квартиру в столице, составила 37 тысяч рублей.

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      Екатерина Смирная
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