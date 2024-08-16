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16:55, 16 августа 2024Ценности

Россияне назвали самых модных знаменитостей

CDEK.Shopping: россияне назвали актеров и моделей самыми модными знаменитостями

Оксана Самойлова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Россияне назвали актеров и моделей самыми модными знаменитостями. Соответствующий пресс-релиз от сервиса по выкупу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping попал в распоряжение «Ленты.ру».

Активно за жизнью звезд следят всего около 23 процентов опрошенных. При этом 12 процентов респондентов признаются, что им совершенно не интересно наблюдать за их появлениями в модном мире. По мнению участников исследования, на втором месте по стилю после актеров идут рэперы и рок-исполнители, а на третьей строчки расположились блогеры.

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Чаще всего россияне обращают внимание на одежду и обувь селебрити — эти варианты набрали 24 и 21 процент голосов соответственно. На цельный образ, включая другие элементы гардероба, смотрят практически столько же — 23 процента опрошенных. Меньше внимания приходится на дополнительные аксессуары (14), сумки (10) и очки (7).

В марте Сергей Зверев назвал самых стильных российских политиков.

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      Карина Черных
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