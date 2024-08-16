Россиянин побывал в США и нашел объяснение лишнему весу американцев

Российский тревел-блогер побывал в США и нашел объяснение лишнему весу американцев в их пищевых привычках. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что на завтрак жители Штатов едят огромные порции блинов с сиропом, яйца с беконом, колбасу, картофельные оладьи, кексы. Кроме того, почти каждый прием пищи по утрам у них сопровождается сладкими напитками.

«Сравнивая с нашими традиционными завтраками, понимаешь, насколько наши утренние привычки более сбалансированные и здоровые. В России на завтрак мы едим каши, творог, яйца с овощами, бутерброды с сыром или рыбой. Все это питательно, но не перегружено жирами и сахаром», — объяснил блогер.

По его словам, именно привычка есть огромные порции жирной пищи приводит американцев к набору лишнего веса.

Ранее другая тревел-блогерша перечислила разочаровавшие ее особенности жизни в США. Она отметила, что за место под солнцем в этой стране нужно бороться изо всех сил.

