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11:39, 16 августа 2024Путешествия

Россиянина поймали на Бали за выращивание марихуаны

Antara: россиянина арестовали за выращивание марихуаны на Бали
СюжетВизы в Европу:

Фото: Reuters

Полиция Бали арестовала россиянина за выращивание марихуаны. Об этом сообщило новостное агентство Antara.

34-летний мужчина с инициалами А. Ф. приехал в Индонезию 24 сентября 2021 года. Он проживал в деревне Ченгилинг округа Бадунг и часто создавал там проблемы (какие — не уточняется), чем привлек внимание правоохранителей.

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Сотрудники полиции и иммиграционной службы поймали иностранца 14 августа. При аресте у него изъяли российский паспорт, 16 банковских карт, сберегательную книжку на его имя, курительное устройство, 10,75 грамма марихуаны и коробку с посевным материалом.

Его подозревают в выращивании наркотика. Кроме того, против мужчины выдвигают обвинения в просрочке визы. Сейчас россиянин находится под стражей.

Отмечается, что во время конференции для СМИ нарушитель взбунтовался и несколько раз пытался высказаться. «Я хочу рассказать историю», — кричал он, когда сотрудники иммиграционной службы выводили его из зала.

Другого россиянина задержали за продажу кокаина в Таиланде. 39-летний мужчина по имени Денис торговал наркотиками на Пхукете вместе с нигерийцами.

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      Мария Борисова
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