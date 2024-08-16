Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 16 августа 2024Мир

Самолет упал в море во время авиашоу во Франции

Figaro: cамолет Fouga Magister упал в море во время авиашоу на юге Франции

Фото: Global Look Press

Коллекционный самолет Fouga Magister, принадлежащий авиаклубу, разбился на юге Франции, пишет издание Le Figaro.

Журналисты отметили, что инцидент произошел во время авиашоу патрульных самолетов. Fouga Magister использовался ВВС Франции с 1964 по 1980 год. Он упал в море у побережья Лаванду в департаменте Вар в районе 17:00 (18:00 по московскому времени). Пилот воздушного судна не смог катапультироваться.

Ранее в Италии разбился самолет пилотажной группы Frecce Tricolore, который должен был принять участие в авиашоу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ уничтожили мост в приграничье Курской области. Под ударом еще одна переправа

      Российские военные уничтожили пусковую установку IRIS-T ВСУ в Сумской области

      В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию

      Самолет упал в море во время авиашоу во Франции

      В подполье заявили о приезжих журналистах с Запада на фоне подготовки атак ВСУ на две АЭС

      Стало известно о причастности Запада к планируемой атаке ВСУ на ядерные объекты России

      Провалившая гендерный тест боксерша снялась в рекламе салона красоты

      Минобороны показало кадры уничтожения позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области

      Стало известно о планах ВСУ атаковать ЗАЭС и КуАЭС

      Захарова дала свое объяснение отправке итальянских журналистов в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше