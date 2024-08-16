Самолет упал в море во время авиашоу во Франции

Коллекционный самолет Fouga Magister, принадлежащий авиаклубу, разбился на юге Франции, пишет издание Le Figaro.
Журналисты отметили, что инцидент произошел во время авиашоу патрульных самолетов. Fouga Magister использовался ВВС Франции с 1964 по 1980 год. Он упал в море у побережья Лаванду в департаменте Вар в районе 17:00 (18:00 по московскому времени). Пилот воздушного судна не смог катапультироваться.
Ранее в Италии разбился самолет пилотажной группы Frecce Tricolore, который должен был принять участие в авиашоу.