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20:28, 16 августа 2024Россия

Российский солдат-срочник на «Жигулях» сжег украинскую бронемашину. Ему хватило канистры бензина

Shot: российского срочника, сжегшего украинскую БМП бензином, наградят

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российский военный с помощью одной канистры бензина сжег украинскую боевую машину пехоты (БМП) в Курской области. Бойца обещали наградить.

По данным Shot, все произошло 11 августа. Оставленную Вооруженными силами Украины (ВСУ) БМП заметил оператор дрона. Шестеро украинских бойцов в это время прятались в лесу от российских военнослужащих. Тогда боец с позывным Армян — солдат-срочник — вызвался доехать на гражданских «Жигулях» до боевой машины и сжечь ее. Техника украинцев не была заглушена. Российский военный воспользовался моментом, облил машину из канистры с бензином и поджег. Позже он спокойно уехал.

Издание отмечает, что срочник будет представлен к награде, однако к какой именно — не говорится.

Кадр: Telegram-канал SHOT

Случившееся попало на видео

Кадры опубликовал военный блогер Кирилл Федоров. На кадрах видно, как россиянин с канистрой бензина подбегает к транспорту, обливает его бензином и уезжает. На снятом с высоты видео можно наблюдать полыхающую БМП.

Другой срочник в Курской области вступил в бой с превосходящими силами ВСУ

Ранее другой солдат-срочник одним из первых встретил превосходящие силы противника в Курской области и дал им бой. Когда он понял, что сопротивляться бесполезно, укрылся в лесу. Оттуда военному удалось связаться с матерью, а она обратилась к волонтерам с просьбой спасти сына. На помощь срочнику пришли контрактники. Они наладили связь и два дня выводили солдата в российский тыл. ВСУ при этом стреляли солдату в спину и атаковали его FPV-дронами.

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Когда военного уже спасли, он признался, что не верил в то, что сможет выбраться живым. «Думал, все, сейчас полягу», — поделился он.

Российские бойцы угнали у ВСУ американский автомобиль Humvee

Заполучить американскую технику удалось бойцам 810-й гвардейской бригады морской пехоты. Это подразделение противостоит ВСУ в Курской области. «Мы только что стащили "Хаммер"», — похвалился российский военный.

По всей видимости, боец принял Humvee за гражданскую версию этого автомобиля, выпускающуюся под наименованием Hummer.

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      Алина Гончарова
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