У самолета с россиянами на борту пропала деталь из двигателя во время полета

У летевшего из Минвод в Ханты-Мансийск самолета пропала деталь из двигателя

У самолета российской авиакомпании «Азимут» пропала деталь из двигателя во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Минвод в Ханты-Мансийск пассажирского лайнера в четверг, 15 августа. Отмечается, что на послеполетном осмотре самолета специалисты выявили недостающую деталь, небольшой лючок на двигателе.

По данным источника, спустя некоторое время данный предмет был обнаружен на взлетно-посадочной полосе и доставлен экипажу воздушного судна.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании попытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился на борту следовавшего из Москвы в Самару Boeing 737–800 в среду, 14 августа.