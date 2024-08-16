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11:52, 16 августа 2024Бывший СССР

В Армении пообещали пересмотреть касающиеся России формулировки в учебниках истории

Минобрнауки Армении: формулировки в учебниках об «аннексии РФ» пересмотрят

Фото: Lusine Adamyan / Sputnik / РИА Новости

Скандальные формулировки в учебниках истории для армянских школьников об «аннексии Россией Восточной Армении» будут пересмотрены. Об этом сообщили в Минобрнауки республики, передает «Sputnik Армения».

В ведомстве заявили, что авторы учебника предложили в ближайшее время отредактировать название соответствующей главы в пособии.

Ранее в МИД России отреагировали на «крайне сомнительное содержание учебника по истории для восьмых классов армянских школ», заявив, что интерпретация заключенного в 1828 году Туркманчайского мира как аннексии Восточной Армении является «беззастенчивой попыткой переписать нашу общую историю».

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      Алевтина Запольская
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