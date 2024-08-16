В бундестаге назвали вторжение Украины в Россию следствием забвения истории

Депутат бундестага Пельман: вторжение Украины в РФ говорит о забвении истории

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию говорит о забвении истории, заявил депутат бундестага от партии «Левые» Зерен Пельман. Его цитирует РИА Новости.

«Тот факт, что при этом были использованы немецкие танки, трагичен и свидетельствует о безответственной и антиисторической политике», — сказал он, добавив, что политика нынешнего немецкого правительства «все глубже затягивает Германию в трясину войны».

Ранее Пельман сравнил действия ВСУ в Курской области с событиями Второй мировой войны.