В Федерации гандбола России назвали нелегитимными результаты Олимпиады-2024

Шишкарев назвал нелегитимными результаты ОИ-2024 из-за отсутствия россиян

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался об итогах летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению функционера, из-за отсутствия на соревнованиях сборной России их нельзя считать легитимными. «Их результаты не могут считаться объективными», — добавил Шишкарев.

Функционер также отметил, что не хочет говорить о скандалах, произошедших на Олимпиаде. «Вокруг любого события можно найти или нафантазировать много всего. Мне это не интересно», — подчеркнул он.

Российские спортсмены были допущены до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе. В Париже выступили 15 представителей страны, которые завоевали одну серебряную медаль.