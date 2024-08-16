В одной стране разрешили платить зарплату криптовалютой

Cointelegraph: суд в Дубае признал законной выплату зарплаты в криптовалюте

Суд Объединенных Арабских Эмиратов признал выплату зарплаты в криптовалюте законной. Об этом сообщает Cointelegraph.

Решение суда первой инстанции в Дубае свидетельствует о растущем признании криптовалюты в трудовых договорах, отметила партнер юридической фирмы NeosLegal из ОАЭ Ирина Хивер. Это демонстрирует «прогрессивный подход» к интеграции цифровых валют в правовую и экономическую систему страны.

По словам Хивер, это решение также создает прецедент, который поощряет дальнейшую интеграцию цифровых валют в финансовые трансакции на территории страны и способствует созданию более инклюзивной и инновационной бизнес-среды.

«Отрадно видеть, что суд признает, что заработная плата, независимо от того, выплачивается ли она в фиатных деньгах или криптовалюте, является законным правом сотрудника», — пояснила она.

Ранее в Дубае решили устроить эксперимент с четырехдневной рабочей неделей для госслужащих. Департамент управления человеческими ресурсами правительства отобрал 15 госучреждений, которые примут участие в эксперименте с четырехдневкой с 12 августа по 30 сентября. Сотрудников этих организаций также переведут на семичасовой рабочий день, при этом они будут получать зарплату в полном объеме.