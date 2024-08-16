В России подешевел бензин

Бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской сырьевой бирже подешевел почти на 2 процента

За прошедшую неделю бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подешевел почти на два процента. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость премиум-топлива опустилась на 1,8 процента, до 73,1 тысячи рублей за тонну. В то же время бензин АИ-92 подорожал на 0,4 процента, до 56,1 тысячи рублей за тот же объем.

Летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,07 процента, до 61,8 тысячи рублей за тонну. Авиакеросин подешевел на 6,5 процента, до 79,1 тысячи рублей за тонну. Стоимость топочного мазута опустилась на 0,6 процента, 29,24 тысячи рублей за тонну, а сжиженных углеводородов — выросла на 3,5 процента, до 39,6 тысячи рублей.

Ранее российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года. Такую меру объяснили необходимостью поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, которые проводятся на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Ограничения не затронут поставки в рамках международных межправительственных соглашений, вывозимое в личных целях топливо, а также поставки гуманитарной помощи.

По словам специалиста департамента стратегических исследований Total Research Николая Вавилова, запрет на вывоз бензина удержит цены ниже 70 рублей за литр. По его мнению, опасения о росте цен на бензин марки АИ-95 необоснованны, своевременное реагирование властей страны позволит удержать стоимость ниже этой отметки и «не допустить влияния негатива на реальную жизнь граждан».