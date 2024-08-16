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17:59, 16 августа 2024Моя страна

В России продали самое дорогое колье

В Екатеринбурге продали самое дорогое колье с бриллиантами

Levon Avagyan

Россияне купили в Екатеринбурге самое дорогое колье с бриллиантами. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу ювелирного бренда Sokolov.

Выяснилось, что украшение из белого золота продали за 1,06 миллиона рублей. Кроме того, отмечается, что до этого россияне приобрели браслет с бриллиантами за 584,5 тысяч рублей, а также из золота из 402,9 тысяч рублей. Также в топе покупок оказалось кольцо из белого золота с бриллиантами, стоимость которого составила 340,9 тысяч рублей.

Аналитики марки отметили, что особой популярностью в российском регионе пользуются браслеты. В прошлом году самым дорогим украшением было кольцо из белого золота с бриллиантами. Тогда оно стоило в три раза дешевле колье, которое приобрели в нынешнем году.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу камень за 10 миллионов рублей.

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      Мария Винар
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