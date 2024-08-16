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15:05, 16 августа 2024Экономика

В России спрогнозировали конец популярности красного полусладкого вина

Роскачество: в 2025 году производство белых и розовых вин обгонит красные

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Производство белых и розовых вин в России обгонит красные уже в 2025 году. Об этом со ссылкой на прогноз Роскачества пишет РБК Вино.

На данный момент на красные вина приходится чуть более половины (52 процента) выпускаемого в стране этого вида алкогольного напитка. Однако, по мнению экспертов «Винного гида России», в ближайшем будущем отечественные производители будут наращивать выпуск тихих белых и розовых вин с меньшим содержанием сахара в соответствии с изменением спроса и концом популярности красных полусладких вин.

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Раньше белые вина лучше продавались летом, однако сейчас спрос на них в летний и зимний периоды практически сравнялся, что говорит о долгосрочности тренда, отметили специалисты. Кроме того, россияне стали чаще покупать розовые вина. «По нашим оценкам, суммарная доля продаж белых и розовых вин в этом году опередила продажи красного вина», — рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.

В Роскачестве связывают эту тенденцию с переходом потребителей на менее крепкие напитки. Крепость красных вин может достигать 14-14,5 процента, тогда как для белых этот показатель в среднем составляет 11-12 процентов. Переход на белые вина оправдан и с экономической точки зрения — российский технический виноградник преимущественно «белый», и такие сорта раньше созревают, объяснила Латышева.

Ранее заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства РФ Ирина Федина рассказала, что в России в первом полугодии 2024 года резко выросло производство вина. В целом выпуск винодельческой продукции в РФ увеличился на 21 процент, а объем продаж — почти на 5 процентов в годовом выражении. При этом продажи игристых вин увеличились на 13 процентов, крепленого вина — на 12 процентов, добавила она.

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