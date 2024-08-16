Стало известно о протесте против мобилизации на Украине

Al Mayadeen: на Украине жгут машины ВСУ, протестуя против мобилизации

Жители Украины поджигают в тылу машины военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в знак протеста против мобилизации. Об этом сообщает арабский телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, Нацполиция Украины ежедневно сообщает о поджогах автомобилей бойцов ВСУ. Отмечается, что военные «боятся оставлять свои машины на ночь на улицах» и паркуют их рядом с отделениями полиции, однако это не всегда их спасает. Сообщается также, что многие поджоги совершаются украинскими подростками.

15 августа Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала о задержании троих граждан за поджог автомобилей украинских военных. По данным СБУ, ими оказались юноши 15 и 18 лет и 22-летний дезертировавший военнослужащий ВСУ.