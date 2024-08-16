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13:13, 16 августа 2024Мир

В военном бюджете Польши образовалась дыра на миллиарды долларов

TVN24: министр обороны Польши заявил о миллиардной дыре в военном бюджете

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В военном бюджете Польши образовалась дыра на 46 миллиардов злотых (более 11 миллиардов долларов). Об этом в эфире телеканала TVN24 сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Бюджет министерства национальной обороны большой, но предшественники оставили нам дыру», — сказал он, отметив, что его предшественник на посту Мариуш Блащак «не обеспечил средства на многие вещи».

Косиняк-Камыш подчеркнул, что из-за бюджетной дыры в первую очередь не хватает средств на постройку инфраструктуры для закупаемой военной техники.

Ранее стало известно, что Польша установит систему активного наблюдения на границе с Калининградской областью в рамках программы «Восточный щит» по укреплению граничащих с Россией и Белоруссией рубежей страны.

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      Глеб Бажуткин
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