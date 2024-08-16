Владелец модного клуба Петербурга признался в четырех расправах

Владелец клуба Петербурга Каштело признался в 4 убийствах

В Петербурге владелец клуба «Грибоедов» Олег Каштело признался в четырех расправах и рассказал следователям об обстоятельствах совершенных им преступлений. Об этом сообщает 78.ru.

По словам арестованного фигуранта дела, в 2000 году он узнал, что 23-летний бывший спецназовец Сергей Максимов собирается его устранить, поэтому решил его опередить и нанял киллеров, которые выполнили его заказ. Они расправились с ним в общежитии на Сиреневом бульваре.

Каштело также показал следователям, где спрятано тело легкоатлета Вячеслава Бордукова, который стал его очередной жертвой после конфликта. Также он дал пояснения по другим расправам.

Всего ему вменяется шесть преступных эпизодов, часть которых была совершена в 90-х годах. По версии следствия, с 1993 по 1999 год участники ОПГ под предводительством Каштело устранили члена Тамбовской группировки Олега Гуняшина, владельца клуба «Невские звезды» Роберта Вартаняна, председателя совета директоров компании «Рефрижераторный флот» и троих бизнес-конкурентов из Чечни.

Исполнители и организаторы преступлений не дожили до настоящего времени, кроме Каштело, владевшего в последнее время модным ночным клубом «Грибоедов». Он был арестован в феврале.