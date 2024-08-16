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13:22, 16 августа 2024Экономика

Власти дополнительно выделят миллиарды рублей на кредиты для IT-компаний

Правительство РФ выделит еще 2,5 млрд рублей на льготные кредиты для IT-компаний

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство России выделит еще почти 2,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для отечественных IT-компаний. Об этом сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Дополнительные средства будут направлены на поддержку программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, рассказал премьер-министр. По его словам, такая форма поддержки властей востребована у российского бизнеса и позволит компаниям завершить начатые ранее проекты.

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Мишустин напомнил, что ставка по льготной программе составляет 1-5 процентов годовых, при этом для аккредитованных IT-компаний она не превышает трех процентов. Максимальный возможный размер кредита — 10 миллиардов рублей. Потратить такой заем компании смогут на создание и внедрение отечественных IT-продуктов, разработку софта, покупки лицензий для ПО, зарплаты сотрудников и другие цели.

Ранее стало известно, что прекращение выдачи льготных ипотек для IT-специалистов в Москве и Санкт-Петербурге привело к сокращению вакансий в этих городах с упоминанием IT-ипотеки на 30 процентов. При этом некоторые работодатели еще упоминают IT-ипотеку в объявлениях по ошибке или хотят таким образом привлечь кандидатов из регионов для дистанционной работы.

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