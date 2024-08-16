Военкор указала россиянам на угрозы в сети «под обликом Z»

Российский военкор Марьяна Наумова заявила о мошенниках в сети «под обликом Z»

В интернете все чаще мошенники втираются в доверие россиян «под обликом Z». Теперь под угрозой находится каждый пользователь сети, указала военный корреспондент Марьяна Наумова в беседе с телеканалом «Царьград».

Таким образом военкор отреагировала на принятие в России закона об обязанности владельцев каналов сообщать о себе в Роскомнадзор (РКН). «Я поддерживаю эту меру, если она поможет отфильтровать информационный поток», — заявила она.

Наумова вспомнила, что, будучи военным корреспондентом, стала замечать много фейков. В соцсети «ВКонтакте» она уже успела пройти верификацию, однако в Telegram с этим продолжаются проблемы. «Моя заявка на рассмотрении уже несколько лет», — указала собеседница телеканала.

Тем временем, продолжила она, в сети появляется множество липовых каналов. «И, к сожалению, некоторые пользователи принимают их за оригинальные», — сказала корреспондент и добавила, что только на ее имя мошенники завели разные сообщества типа «Военкор Z Марьяна», «Все об СВО Марьяна», «Агрегатор новостей Марьяна».

«Мне кажется, какой-то контроль должен быть… особенно в тех условиях, в которых мы находимся, то есть в условиях боевых действий, так как очень много вражеских каналов прячется под, так сказать, обликом Z», — подытожила военный корреспондент.

Ранее в России приняли закон о деанонимизации владельцев Telegram-каналов и страниц в социальных сетях с более чем 10 тысячами подписчиков. Теперь с 1 ноября 2024 года владельцы таких страниц в соцсетях и мессенджерах будут обязаны сообщать информацию о себе в РКН.

Как отмечал председатель парламентского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, в новом законе не говорится об ответственности за цитирование незарегистрированных каналов. По его словам, идея ввести санкции за такие действия пока отсутствует.