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15:22, 16 августа 2024Ценности

Возлюбленная Тимати показала лицо без макияжа

Возлюбленная рэпера Тимати модель Валентина Иванова показала лицо без макияжа

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в белой рубашке и продемонстрировала лицо крупным планом. На размещенном кадре видно, что на ее коже отсутствует макияж.

«В отпуске лучший макияж — это минимум макияжа, уход, питание и увлажнение», — подписала избранница музыканта фото.

Ранее Иванова показа фигуру в откровенных образах. Тогда манекенщица примерила два кружевных комплекта черного и белого цветов, которые состояли из бюстгальтеров и стрингов.

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      Карина Черных
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