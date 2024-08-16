Возлюбленная Тимати показала лицо без макияжа

Возлюбленная рэпера Тимати модель Валентина Иванова показала лицо без макияжа

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модель поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в белой рубашке и продемонстрировала лицо крупным планом. На размещенном кадре видно, что на ее коже отсутствует макияж.

«В отпуске лучший макияж — это минимум макияжа, уход, питание и увлажнение», — подписала избранница музыканта фото.

Ранее Иванова показа фигуру в откровенных образах. Тогда манекенщица примерила два кружевных комплекта черного и белого цветов, которые состояли из бюстгальтеров и стрингов.