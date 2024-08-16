Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 16 августа 2024Забота о себе

Врач указал на два необычных фактора риска деменции

Невролог Фешараки-Заде: тренировка зрения поможет предотвратить деменцию

Фото: Bruno Martins / Unsplash

В новом отчете о деменции, опубликованном в журнале The Lancet, были указаны два новых необычных фактора риска развития заболевания: высокий уровень холестерина после 40 лет и потеря зрения. В беседе с Huffington Post невролог, нейропсихиатр Арман Фешараки-Заде объяснил действие этих факторов.

Фешараки-Заде объяснил, что глаза — это основной орган чувств, с помощью которого человек воспринимает окружающий мир. «Когда вы не можете ясно видеть, то с меньшей вероятностью будете тратить время на занятия, стимулирующие работу мозга, такие как головоломки, чтение или даже общение с другими людьми — а известно, что эти тренировки помогают предотвратить деменцию», — объяснил врач.

Высокий уровень холестерина, продолжил Фешараки-Заде, приводит к засорению кровеносных сосудов сердца и мозга, что может затруднить поступление кислорода в мозг и со временем привести к повреждению нейронов. «А деменция, по сути, является итогом отмирания нейронов, поэтому это и называется нейродегенеративным процессом», — объяснил невролог.

Материалы по теме:
Протечка мозгов Как кишечная флора контролирует человека
Протечка мозговКак кишечная флора контролирует человека
12 мая 2017
Лечить, не калечить Настроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Лечить, не калечитьНастроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Реклама
12 февраля 2020

Также в список факторов, обуславливающих риск развития деменции, входят дефицит физической активности, курение, чрезмерное употребление алкоголя, загрязнение воздуха, травмы головы, редкие социальные контакты, низкий уровень образования, ожирение, гипертония, диабет, депрессия, нарушение слуха. Согласно новому отчету в Lancet, на эти 12 факторов, а также на два новых, приходится 49 процентов случаев деменции во всем мире.

Ранее невролог Виталий Акимов назвал опасные причины потемнения в глазах при подъеме. Врач предупредил, что этот симптом может свидетельствовать о заболеваниях нервной системы: например, болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви, автономной дисфункции и болезни периферических нервов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

      В России медведь ворвался на площадку с детьми и попал на видео

      Трое поджигателей электровоза в Москве попались силовикам

      В России представили новую экипировку для экипажей бронетехники

      Во Франции усомнились в продвигаемой Западом версии взрывов на «Северных потоках»

      Лукашенко заявил о месте Белоруссии в центре геополитических интересов планеты

      В немецком военном городке решили проверить воду на предмет отравления

      Суд оставил в СИЗО шестерых фигурантов дела о расправе над байкером в Москве

      Раскрыты подробности о поджигателях электровоза в Москве

      В российском регионе росгвардейцы нашли тайник ВСУ с оружием и боеприпасами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше