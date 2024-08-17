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08:45, 17 августа 2024Силовые структуры

Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников. За что они брали деньги?

Двух полковников ФСБ приговорили к 9 годам за взятки от католических священников

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудники подразделения по защите конституционного строя Евгений Лобанов и Денис Карманов были приговорены 235-м гарнизонным военным судом (ГВС) Москвы к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, в течение трех лет после отбывания срока им запрещено занимать руководящие посты на госслужбе, их лишили званий и оштрафовали на двукратную сумму взятки.

Суд оштрафовал каждого осужденного на
39 369 360
рублей

Полковники признали свою вину, однако утверждали, что не имели возможности воздействовать на чиновников и просили трактовать их деяние по более мягкой статье, не как взяточничество, а как мошенничество в особо крупном размере. Суд принял версию обвинения и признал обеих виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере»). Карманов также осужден по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконный оборот оружия и боеприпасов, которые обнаружили у него при обыске.

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2 августа 2024

Полковники брали деньги со священников за покровительство

По данным следствия, полковники, используя свое служебное положение, вынудили католических священников платить им взятки, они получили в рублях и валюте почти 20 миллионов рублей за покровительство в судах и органах государственной власти. О каких именно делах с участием католической церкви идет речь, неизвестно.

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов прокомментировал ситуацию в беседе с «Ъ», но не привел конкретики.

Мы узнали обо всем из средств массовой информации. У нас нет доступа к уголовному делу, поэтому нам сложно что-либо комментировать из-за отсутствия информации

Кирилл Горбуновгенеральный викарий

О предъявлении обвинения двум полковникам стало известно в январе этого года. Они были арестованы за получение взятки от настоятеля московского католического храма Святого Людовика. Лобанов и Карманов обещали ему принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Часть денег была обнаружена у обвиняемых в ходе обыска в их домах.

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4 мая 2024

Евгений Лобанов уже представал перед судом по делу полковника Захарченко

Евгений Лобанов ранее допрашивался в качестве свидетеля на суде по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, который также был задержан по обвинению в ряде коррупционных и должностных преступлений. До работы в ФСБ фигурант курировал управление собственной безопасности МВД.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в ряде коррупционных и должностных преступлений. В квартире, где он проживал, при обыске обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. По данным следствия, Захарченко в 2007-2016 годах получал от ОПГ взятки, помогая взамен скрываться из поля зрения органов.
В результате экс-полковник был приговорен к 16 годам заключения. Ему также назначили штраф в размере 500 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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