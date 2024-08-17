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15:57, 17 августа 2024Интернет и СМИ

Известный российский журналист умер в возрасте 44 лет

Российский журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет после болезни

Фото: @evgenyksenzenko

Известный российский журналист Евгений Ксензенко умер в возрасте 44 лет после тяжелой болезни. Об этом его жена Екатерина Николаева сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она заявила, что супруг скончался 16 августа в окружении семьи и близких людей. «Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня все это время, без вас было бы сложно вести битву с раком, которую мы, к сожалению, проиграли», — написала Николаева.

При этом в марте она также рассказывала в своем аккаунте, что Ксензенко общался с онкологом по поводу мутации опухоли и подбора лечения.

Известно, что Ксензенко учился на факультете журналистики МГУ, работал на телеканале НТВ и был автором фильмов из цикла «Профессия-репортер». Также после переезда в Лондон он готовил репортажи для телеканала РЕН ТВ.

Ранее в августе бывший гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки умерла после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием, ей было 56 лет.

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      Карина Черных
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