Пресечена новая атака ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 9:50 по московскому времени дежурные военные уничтожили очередной украинский беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Район уничтожения дрона и информация о возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ под Белгородом в ночь на 17 августа. Дрон сбили дежурные средства ПВО.

Кроме того, утром 17 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские дроны атаковали село Дроновку Грайворонского городского округа, где сгорел частный дом, а также Графовку Краснояружского района, где в результате были повреждены линии газо- и электроснабжения. Мирные жители, предварительно, не пострадали.