Минобороны рассказало об обратившем в бегство ВСУ рядовом

Минобороны: экипаж танка ВС России обратил в бегство ВСУ, пройдя минное поле

Рядовой Александр Полухин вместе с экипажем своего танка вынудил украинских солдат покинуть позиции в ходе освобождения поселка в зоне спецоперации (СВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что экипаж танка рядового Александра Полухина прошел минное поле.

«Ворвавшись в населенный пункт, танк под командованием Александра огнем с ходу нанес поражение укрепленным огневым точкам противника, после чего осуществлял прикрытие продвижения штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ», — подчеркнули в министерстве.

Ранее российские танкисты, действующие на херсонском направлении в зоне спецоперации заявили, что готовы ко встрече на поле боя с танками Abrams. Механик-водитель Т-72Б3 с позывным «Витязь» добавил, что экипаж отрабатывал прямые бои с иностранными танками Abrams и Leopard.