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23:43, 17 августа 2024Спорт

Рублев проиграл первой ракетке мира на турнире ATP

Рублев проиграл первой ракетке мира Синнеру в 1/4 финала Masters в Цинциннати

Андрей Рублев. Фото: David Kirouac-USA TODAY Sports / Reuters

Россиянин Андрей Рублев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Цинциннати (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче 1/4 финала Синнер победил в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут.

11 августа Рублев победил Синнера в 1/4 финала турнира ATP в Монреале. Тогда игра завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.

Рублев — шестая ракетка мира. 26-летний теннисист пропустил летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Он является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.

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