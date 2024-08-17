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14:02, 17 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщения о взятых в котел под Курском 700 бойцах ВС России не подтвердились

Сообщения о взятых в котел под Курском бойцах ВС России не нашли подтверждения
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В украинских Telegram-каналах в пятницу, 16 августа, начали распространяться сообщения о том, что после уничтожения моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области более 700 российских солдат отрезаны и якобы находятся в котле. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

Один из подобных постов был опубликован в канале «Инсайдер UA». В публикации было сказано, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту часть названного района была отрезана, в частности, такие населенные пункты как Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 других. Также в некоторых сообщениях канала заявлено о находящемся в окружении целом батальоне бойцов Вооруженных сил (ВС) России. Никаких других подробностей случившегося или же каких-либо доказательств в тексте не приведено.

В действительности мост через реку Сейм имел статус основного гуманитарного коридора. В силовых структурах региона уточнили, что на фоне случившегося эвакуация мирного населения из некоторых населенных пунктов на данный момент осложнена. «Подтверждаем информацию, что противник нанес удар по мосту через Сейм. Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», — сказали там. Соответствующую информацию также подтвердил врио губернатора Алексей Смирнов. Никаких сведений о находящихся в окружении военных ни власти Курской области, ни Минобороны России не предоставляло.

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Стоит отметить, что уничтожение моста едва ли способно повлиять на боевой потенциал подразделений ВС России в Глушковском районе. В Минобороны ранее докладывали, что подразделения группировки войск «Север» успешно отражают попытки вторжения на курском направлении. «Ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — уточнили там. В ведомстве добавили, что попытки подхода резервов противника также пресечены.

Утверждения о взятых в котел бойцах ВС России получили распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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