Минобороны отчиталось об обстановке в Курской области

Минобороны России: в Курской области отражена атака штурмовиков ВСУ

Российские войска отразили атаку штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка прорыва штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ произошла в направлении населенного пункта Русский Поречный.

Помимо того, с помощью авиации, беспилотников и артиллерии удалось уничтожить мобильные группы противника, которые пытались проникнуть в глубь России в районах населенных пунктов Анастасьевка и Каучук.

С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.

13 августа командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что продвижение противника в Курской области остановлено. 15 августа генерал сообщил о завершении российскими войсками блокирования украинских подразделений в регионе.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с «Лентой.ру» сравнил бои в Курской области и в зоне СВО. По его мнению, боестолкновения в российском субъекте являются частью спецоперации, так как противник и там, и там один и тот же.