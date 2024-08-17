Сработавшую в московском метро гермодверь сняли на видео

Появилось видео со сработавшей в московском метро гермодверью

Гермодверь, сработавшую на станции метро Москвы «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что затвор сработал напротив эскалатора, подняв металлические ограждения.

В свою очередь, в столичном Дептрансе сообщили, что работники метрополитена оперативно отрегулировали гермозатвор и пересадка со станции «Арбатская» осуществляется в обычном режиме.

Ранее в ведомстве объяснили, что на станции «Арбатская» произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. В результате гермодверь частично сдвинуло в сторону закрытия. Пострадавших нет.