Сработавшую в московском метро гермодверь сняли на видео

Гермодверь, сработавшую на станции метро Москвы «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах видно, что затвор сработал напротив эскалатора, подняв металлические ограждения.
В свою очередь, в столичном Дептрансе сообщили, что работники метрополитена оперативно отрегулировали гермозатвор и пересадка со станции «Арбатская» осуществляется в обычном режиме.
Ранее в ведомстве объяснили, что на станции «Арбатская» произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. В результате гермодверь частично сдвинуло в сторону закрытия. Пострадавших нет.