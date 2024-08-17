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12:43, 17 августа 2024Экономика

Сработавшую в московском метро гермодверь сняли на видео

Появилось видео со сработавшей в московском метро гермодверью

Гермодверь, сработавшую на станции метро Москвы «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что затвор сработал напротив эскалатора, подняв металлические ограждения.

В свою очередь, в столичном Дептрансе сообщили, что работники метрополитена оперативно отрегулировали гермозатвор и пересадка со станции «Арбатская» осуществляется в обычном режиме.

Ранее в ведомстве объяснили, что на станции «Арбатская» произошло кратковременное срабатывание системы управления защитным затвором. В результате гермодверь частично сдвинуло в сторону закрытия. Пострадавших нет.

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      Константин Лысяков
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