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13:15, 17 августа 2024Бывший СССР

ЦИК Белоруссии сообщила о готовности провести выборы президента в любой момент

Карпенко: ЦИК Белоруссии готова провести выборы президента в любой момент
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии готова провести президентские выборы в любой момент. Об этом сообщил ее председатель Игорь Карпенко, передает ТАСС.

По словам Карпенко, выборы завершат «масштабную политическую модернизацию», которая была запущена после внесения изменений в конституцию страны в 2022 году. Они должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

Председатель заявил, что обучение «потенциальных организаторов» уже идет, а сама ЦИК ждет решения Палаты представителей.

Предыдущие выборы президента Белоруссии состоялись в августе 2020 года. По официальным данным, тогда действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

10 августа президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера с победой на выборах.

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