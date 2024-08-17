В Турции заявили о борьбе России с «пешками» США в Черном море

Политик Перинчек: Россия борется против «пешек» американского империализма

Россия борется с «пешками» США на севере Черного моря. Такое заявление сделал лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек, его цитирует РИА Новости.

По его словам, США находятся в экономическом и вооруженном упадке, поэтому перед ними встала необходимость уйти из Западной Азии. «Иран и Йемен занимают решительную позицию на переднеазиатском фронте. Агрессия израильского сионизма зашла в тупик в Газе и в Палестине в целом. Штаты пытаются сдержать Израиль, который теряет даже поддержку западных стран», — заявил политик.

Он также отметил, что территориальная целостность и суверенитет Турции, Сирии, Ирака, Ирана, Азербайджана и России тесно взаимосвязаны, поэтому «вооруженная кампания России против расширения НАТО на восток» отвечает интересам всего человечества.

Ранее Перинчек раскритиковал поставки Украине беспилотников Анкарой. По его словам, это подрывает энергетическую безопасность и внешнюю торговлю Турции. Он назвал Россию союзником Турции и ближайшим партнером в экономике и в сфере безопасности.