18 августа российские летчики, бортпроводники и все, кто связан с воздушным флотом, отмечают профессиональный праздник. Во всем мире сегодня проводят мероприятия, посвященные исследованиям рака груди. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 18 августа и кто из знаменитостей празднует день рождения.
Праздники в России
День воздушного флота
Каждое третье воскресенье августа в России отмечается День воздушного флота. Это профессиональный праздник не только летчиков и бортпроводников, но и инженеров, авиадиспетчеров и всех, кто делает перелеты безопасными и комфортными.
Кстати, раньше День воздушного флота отмечали 2 августа, в День пророка Ильи, покровителя воздухоплавателей. Позже эта дата стала Днем ВДВ.
День географа
Впервые День географа провели в 2020 году по инициативе Русского географического общества. Дату выбрали в честь годовщины учреждения этой организации, в 1845-м.
Интересно, что в России профессия «географ» официально появилась лишь в 2021 году. До этого ситуация была неоднозначной, из вузов выпускали «географов», а на работу брали краеведов, учителей, климатологов и так далее. Теперь в России есть четыре новые специальности: инженер-географ, эксперт-географ, аналитик-географ и проектный специалист — географ.
Праздники в мире 18 августа
Всемирный день исследования рака молочной железы
Этот день призван напомнить о важности своевременной диагностики одного из самых распространенных видов рака. По данным ВОЗ, около 16 процентов пациенток с онкологическим заболеванием страдают именно от этого вида рака. Только в России с начала 2023 года выявили 77 000 случаев заболевания.
Кстати, раку груди подвержены и мужчины, но в меньшей степени: на 100 больных женщин приходится один мужчина, страдающий от этого вида рака.
Какие еще праздники отмечают в мире 18 августа
- День смеющихся ангелов;
- День противозачаточных средств;
- Международный день вина пино-нуар.
Какой церковный праздник сегодня
Предпразднство Преображения Господня
Предпразднство — один или несколько дней, предшествующих некоторым важным православным праздникам. В это время верующие должны закончить все дела, которые нельзя делать в праздник, и настроиться на соответствующий лад. Например, сегодня можно завершить уборку дома и подготовить яблоки к освящению на торжественной службе.
В день Преображения Господня верующие вспоминают, как Иисус Христос явил на Фаворе свою божественную сущность. Для верующих этот праздник имеет особенное значение: явив себя как Бога, Иисус показал людям, какое преображение ждет их самих по окончании земного пути.
Какие еще церковные праздники отмечают 18 августа
- День памяти мученика Евсигния Антиохийского;
- День памяти священномучеников Анфира и Фавия, пап римских;
- День памяти преподобномученика Иова Ущельского;
- День памяти мученика Понтия Римлянина.
Приметы на 18 августа
- Нельзя сегодня оставлять открытыми кастрюли и другую посуду с едой — туда может проникнуть нечистая сила.
- Найти в поле стебель, на котором выросло сразу несколько колосьев, — к большой удаче.
- Сегодня не стоит вести важные переговоры и заключать сделки — можно нарваться на мошенника.
Кто родился 18 августа
Лидия Литвяк (1921–1943)
Лидия Литвяк, известная по прозвищу Белая Лилия, — советская летчица-ас истребительной авиации, командир авиационного звена и самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны. К августу 1943 года на ее счету было 168 боевых вылетов, 12 уничтоженных самолетов противника лично и четыре в группе. Легендарная летчица ушла из жизни в неполные 22 в ходе боев у реки Миус.
Патрик Суэйзи (1952–2009)
Американский актер изначально планировал связать свою жизнь с танцами и окончил балетную школу. Однако танцевальную карьеру ему пришлось оставить из-за травмы колена. Широкую славу Суэйзи приобрел после выхода картин «Изгои», «Грязные танцы», «Дом у дороги», «Привидение», «На гребне волны».
Кто еще родился 18 августа
- Антонио Сальери (1750–1825) — австрийский и итальянский композитор;
- Роман Полански (91 год) — польско-французский режиссер;
- Мика (41 год) — британский певец;
- Эдвард Нортон (55 лет) — американский актер;
- Екатерина Иванчикова (IOWA) (37 лет) — российская певица;
- Владимир Мигуля (1945–1996) — советский певец.