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11:58, 18 августа 2024Спорт

Футболист датского клуба получил вызов в сборную России

Футболист датского «Вайле» Герман Онугха получил вызов в сборную России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Нападающий датского клуба «Вайле» Герман Онугха получил вызов в сборную России по футболу. Об этом стало известно «Чемпионату».

Футболист сможет принять участие в товарищеских матчах команды против Вьетнама и Таиланда. Они должны пройти в сентябре.

Ранее Онугха заявлял, что в российских клубах зарплаты выше, чем в датских. По его мнению, по этой причины отечественные игроки не переходят в европейские клубы.

Онугха — воспитанник пензенского футбола. В «Вайле» он играет с 2021 года. В минувшем сезоне форвард забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 31 матче чемпионата Дании.

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      Анастасия Борисова
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