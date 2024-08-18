Футболист датского клуба получил вызов в сборную России

Футболист датского «Вайле» Герман Онугха получил вызов в сборную России

Нападающий датского клуба «Вайле» Герман Онугха получил вызов в сборную России по футболу. Об этом стало известно «Чемпионату».

Футболист сможет принять участие в товарищеских матчах команды против Вьетнама и Таиланда. Они должны пройти в сентябре.

Ранее Онугха заявлял, что в российских клубах зарплаты выше, чем в датских. По его мнению, по этой причины отечественные игроки не переходят в европейские клубы.

Онугха — воспитанник пензенского футбола. В «Вайле» он играет с 2021 года. В минувшем сезоне форвард забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 31 матче чемпионата Дании.