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19:57, 18 августа 2024Спорт

Глава РПЛ оценил нецензурное высказывание спортивного директора «Оренбурга» о судьях

Алаев заявил, что нецензурное высказывание Андреева рассмотрит КДК РФС
Александр Алаев

Александр Алаев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил нецензурное высказывание спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о работе судей в матче с «Ростовом». Его слова приводит ТАСС.

Функционер отметил, что такое поведение негативно влияет на имидж лиги, а также отметил, что высказывание Андреева будет рассмотрено на контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС). «Будем разбираться, как Андреев попал в техническую зону, какое было воздействие с компетентными органами. Все это будет рассмотрено, наказание будет вынесено», — заявил Алаев.

Игру «Ростова» с «Оренбургом» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. После встречи Андреев с использованием нецензурных выражений заявил, что судьи 99 процентов спорных единоборств трактовали в пользу ростовчан.

17 августа «Оренбург» проиграл «Ростову» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

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      Алексей Гусев
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