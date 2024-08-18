На Камчатке вулкан Шивелуч второй раз за сутки выбросил пепел

ТАСС: на Камчатке вулкан Шивелуч второй раз за сутки выбросил пепел

На Камчатке вулкан Шивелуч второй раз за сутки выбросил пепел. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Взрывное вулканическое извержение подняло пепел на 4,5 километра над уровнем морем. «Шлейф пепла протянулся на 1520 километров на восток — юго-восток от вулкана. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок», — уточнили ученые.

Вулкан Шивелуч начал извергаться после землетрясения магнитудой 7.0, которое произошло в ночь на 18 августа в Тихом океане в 108 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Он выбросил пепел на восемь километров в высоту, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности.

В июле сообщалось, что жителей Камчатки предупредили о мощном извержении вулкана Безымянный с выбросом пепла на высоту от шести до 15 километров над уровнем моря. Вулкан выбросил столб пепла 24 июля. Пепел поднялся с восточного склона Безымянного в результате обрушения раскаленных лавин.