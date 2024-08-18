Раскрыт статус отношений Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Анонимный источник раскрыл статус отношений актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер. Соответствующий комментарий приводит издание People.

По словам инсайдера, предпринимательница невероятна счастлива с артистом. «Она никогда не была так влюблена», — заявил он в разговоре с журналистами и уточнил, что поездка на Багамские острова стала для пары счастливым временем после плотного рабочего графика.

Кроме того, собеседник портала отметил, что родные Дженнер ценят его заботу о ней. «Ее семья любит его. Он такой сдержанный и всегда ее поддерживает. Он настоящий джентльмен. Кайли действительно это заслуживает», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что папарацци заметили Кайли Дженнер с Тимоти Шаламе на ее частном самолете.